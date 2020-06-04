Ткаченко: Попереду — чимало викликів, які, об’єднавшись, ми подолаємо

Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що попереду у нього багато викликів, але він "засукав рукави", і українській культурі - бути.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

"Дякую за довіру колегам народним депутатам та Президенту. Дякую українцям! Попереду — чимало викликів, які, об’єднавшись, ми подолаємо!" - написав Ткаченко.

Він також згадав слова співака Андрія Кузьменка: "Можна опустити руки, сказати: немає грошей, немає охоти… А можна засукати рукави і вже зараз починати плекати своє майбутнє".

Ткаченко наголосив: "Я засукав рукави. Культурі бути!"

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.