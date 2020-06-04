Арахамія: Сьогодні Раді запропонують призначити трьох міністрів

На розгляд Верховної Ради у четвер, 4 червня, будуть винесені кандидатури на посади трьох міністрів.

Про це сказав голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам 4 червня перед початком засідання Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні три, здається, міністра може бути винесено, не може, а буде винесено - це міністра захисту довкілля - пан Абрамовський, це віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції - пані Стефанішина, і це міністр культури - пан Ткаченко", - зазначив Арахамія.

Про можливе призначення Олександра Ткаченка депутат додав, що вітає це призначення, бо "розвиток культурного сектору визначали у своєму комітеті, який він очолює, а тому і йому виконувати, що вони, як політики, визначили".

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Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" на засіданні у понеділок погодила низку кандидатур на посади в уряді.

Зокрема, заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що міністром культури "Слуга народу" делегує голову Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Окрім того,на посаду міністра екології профільний комітет рекомендував кандидатуру Романа Абрамовського, а на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Ольги Стефанішиної.

Наразі в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.

Віцепрем'єром з питань євроінтеграції є Вадим Пристайко, якого, водночас, планують призначити послом України у Великій Британії.