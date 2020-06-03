Комітет з питань правової політики рекомендував Раді 4 кандидатури на посаду судді КС

Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту чотири кандидатури на посаду судді Конституційного суду.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у середу, повідомила у коментарі Укрінформу заступник голови комітету Ольга Совгиря.

"Ми рекомендували Верховній Раді прийняти рішення щодо всіх кандидатур, внесених на розгляд комітету, шляхом голосування", - сказала вона.

За словами Совгирі, комітет рекомендував на посаду судді КС кандидатури нардепа від ОПЗЖ Юрія Павленка, екснардепа від партії "Самопоміч" Руслана Сидоровича, якого висунула партія "Голос", адвоката і доцента кафедри конституційного права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Віктора Качура, якого запропонувала партія "Слуга народу", і екснардепа та главу секретаріату партії "Батьківщина" Ольгу Бондар-Петровську.

Як повідомлялося, 24 грудня подав у відставку суддя КС Микола Мельник, який був обраний за квотою Верховної Ради у березні 2014 року.