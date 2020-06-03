Рада планує дозволити депутатські звернення в електронному вигляді

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3157 "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо депутатських звернень)".

Його підтримали 297 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєктом закону пропонується доповнити частини першу та четверту статті 16 закону "Про статус народного депутата України" новими положеннями, які передбачають відповідно можливість надсилання депутатського звернення не лише в паперовому, але й електронному вигляді.

У частину другу статті 16 закону вноситься уточнююче положення щодо того, що відповідь на депутатське звернення має бути вмотивованою та по своїй суті відповідати на порушені у зверненні питання.

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У частину третю статті 16 закону вноситься зміна щодо строку повідомлення народного депутата про розгляд його звернення. Так, в чинній редакції статті посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов'язана на прохання народного депутата завчасно, але не пізніше, ніж за день, повідомити нардепа про час і місце розгляду його звернення. Законопроєктом пропонується цей строк змінити на три дні – це необхідно для того, щоб народні депутати та їх помічники-консультанти мали більше часу для можливості планування і коригування свого графіку.

"Прийняття законопроєкту розширить можливості реалізації права народного депутата на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, в тому числі в електронній формі", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що запропоновані зміни можуть оптимізувати документообіг народного депутата. Водночас такий процес оптимізації буде відбуватися з дотриманням існуючих законодавчих вимог до депутатського звернення.

Крім того, очікується, що такі законодавчі зміни сприятимуть пришвидшенню процесу реагування народних депутатів на звернення громадян та юридичних осіб, більш результативному вирішенню їх проблемних питань, економії коштів та часу на листування.