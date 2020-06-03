МЗС чекає на оціночну місію з Канади щодо готовності України до візової лібералізації - Кулеба

Міністерство закордонних справ в рамках роботи щодо лібералізації візового режиму між Україною та Канадою очікує приїзду канадської оціночної місії для визначення рівня відповідності України необхідним критеріям.

Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою, повідомляє пресслужба МЗС.

«Співрозмовники обговорили питання лібералізації візового режиму між Україною та Канадою. На запит глави МЗС, пані Посол підтвердила готовність сприяти направленню до України відповідної оціночної місії Канади», - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС зазначив, що очікує вже найближчим часом направлення канадської оціночної місії, яка визначить рівень відповідності України критеріям включення до списку країн, громадяни яких мають право в’їзду у спрощеному порядку на територію Канади. Вона також визначить подальші необхідні кроки.

Крім того, сторони обговорили питання двостороннього порядку денного та взаємодії у міжнародних організаціях.

Зазначається, що Кулеба окремо наголосив на важливості нарощування інтенсифікації торгівлі та інвестицій між двома країнами, чому сприятиме розширення дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

Як повідомили в МЗС, рішення щодо включення до списку країн, громадяни яких мають право спрощеного в’їзду на територію Канади, ухвалюється на основі відповідності країни близько 40 умовам, які розподіляються за семи основними напрямами: соціо-економічні умови, міграційні питання, відповідність документів для подорожей, міркування безпеки подорожей, управління кордонами, дотримання прав людини, міркування двосторонніх відносин. На сьогодні лібералізований візовий режим з Канадою мають громадяни 27 країн та громадяни країн ЄС.

Фото: mfa.gov.ua