Степанову призначили двох заступників

Кабмін у середу призначив Ірину Садов'як першим заступником міністра охорони здоров'я України та Ярослава Кучера - заступником міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці у Facebook.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Садов'як Ірину Дмитрівну - першим заступником міністра охорони здоров'я України; Кучера Ярослава Олександровича - заступником міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації», - написав Мокан.

Читайте також: Шмигаль пропонує Раді призначити міністрів культури та екології

За його словами, КМУ також призначив Ігоря Безкаравайного на посаду заступника міністра у справах ветеранів України.

Крім того, заступниками голови Державної митної служби призначено Андрія Павловського та Владислава Суворова.

Івана Кісіля звільнено з посади першого заступника голови Державної архівної служби.

Кабмін також продовжив тимчасове покладення виконання обов'язків міністра енергетики у статусі першого заступника на Ольгу Буславець (у зв'язку з перейменуванням Міністерства енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики), підкреслив Мокан.