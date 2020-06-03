Степанову призначили двох заступників
Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці у Facebook.
«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Садов'як Ірину Дмитрівну - першим заступником міністра охорони здоров'я України; Кучера Ярослава Олександровича - заступником міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації», - написав Мокан.
За його словами, КМУ також призначив Ігоря Безкаравайного на посаду заступника міністра у справах ветеранів України.
Крім того, заступниками голови Державної митної служби призначено Андрія Павловського та Владислава Суворова.
Івана Кісіля звільнено з посади першого заступника голови Державної архівної служби.
Кабмін також продовжив тимчасове покладення виконання обов'язків міністра енергетики у статусі першого заступника на Ольгу Буславець (у зв'язку з перейменуванням Міністерства енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики), підкреслив Мокан.