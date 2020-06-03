Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Решту дня парламентарії працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада в середу ухвалила в першому читанні законопроєкти "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху" (№2697), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" (№2694), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху" (№2696).

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У першому читанні депутати також прийняли законопроєкти "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування" (№2228) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові" (№2450).

Парламент прийняв до відома звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.

На засіданні у середу також було ратифіковано кілька міжнародних договорів.

Фото: ВР