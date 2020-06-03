Боротьба з корупцією в Україні не має обмежуватися ухваленням законів – ГРЕКО

У Групи країн Ради Європи проти корупції (ГРЕКО) очікують від української влади ефективного практичного втілення у життя антикорупційних заходів.

Про це заявив у середу під час відеоконференції президент ГРЕКО Мартін Мрчела, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу у Страсбурзі.

«Система боротьби з корупцією має досягати результату. Недостатньо лише ухвалювати закони та створювати інституції. Натомість практична імплементація цих рішень має бути ефективною», - наголосив президент ГРЕКО.

Він зазначив, що оцінювання зусиль країн у протидії корупції ґрунтується, насамперед, на практичному втіленні заходів, а не лише на теоретичних засадах.