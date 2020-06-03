Посольство США стурбоване затриманням росіянами військового ЗСУ на території України

Посольство США в Україні висловило стурбованість новинами про затримання росіянами українського військовослужбовця на суверенній території України.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

«Ми стурбовані нещодавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України. Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі. #КримЦеУкраїна», - зазначили у посольстві.

Як повідомлялося, Військова служба правопорядку у Збройних силах України заявила, що 30 травня, приблизно о п'ятій ранку, на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

СБУ задокументувала факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованих Кримом. У СБУ стверджують, що російські спецслужби катували українського прикордонника.

ФСБ Росії 2 червня заявило, що український військовий Євген Добринський «намагався перетнути» адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю, у зв'язку з чим проти нього порушено кримінальну справу.