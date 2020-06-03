Разумков відкрив Раду, в залі - 304 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в середу.

У сесійній залі зареєструвалися 304 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Після відкриття засідання, згідно з Регламентом, народні депутати мають виступити з заявами.

Парламент у середу планує розглянути законопроєкти "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху" (№2697), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" (№2694), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху" (№2696).

У першому читанні депутати мають розглянути законопроєкти "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування" (№2228) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові" (№2450).

Крім того, планується розглянути проєкт постанови №3456 про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА та заслухати звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.

На засіданні у середу також передбачається розгляд питань щодо ратифікації міжнародних договорів.

До розгляду в першому читанні заплановано законопроєкт №2013 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Депутати також мають намір утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів.