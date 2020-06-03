Допомога з безробіття, пенсії та інше: Шмигаль збирає Кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 3 червня, проведе засідання уряду.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"3 червня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання уряду", - йдеться в анонсі.

Засідання розпочнеться о 13:00 і транслюватиметься на YouTube-каналі Кабміну.

Як зазначено у порядку денному засідання, Кабінет міністрів у середу внесе зміни до порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Ініціював розгляд цього питання міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Крім того, він пропонує на розгляд урядовців зміни до порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, а також пропонує врегулювати питання оренди державного та комунального майна.

Петрашко ініціюватиме розгляд деяких питань реалізації пілотного проєкту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок та запропонує визначити спеціально уповноважених органів для погодження специфікацій товарів і визначення та контролю особливих якостей та інших характеристик товарів.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна запропонує ухвалити рішення про виділення коштів для надання трансферту Пенсійному фонду.

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В.о.міністра освіти і науки Любомира Мандзій порушить питання щодо необхідності внесення змін до порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій ініціюватиме запровадження експериментального проєкту щодо забезпечення впровадження замовлення бланків дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні в електронній формі через Транспортний портал електронних послуг.

Планується, що в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольгу Буславець уповноважать на підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Міністри погодять проєкт Указу Президента про День фермера, а також погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, йдеться про зміни до закону про Державний бюджет на 2020 рік, до Бюджетного кодексу щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу, до Закону “Про очищення влади” з метою приведення його положень у відповідність з європейськими стандартами. Розглядатимуться також зміни до законодавчих актів та Закону “Про судоустрій і статус суддів” щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.