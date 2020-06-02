Утворення нових районів: Мінрегіон очікує рішення Ради до середини липня

Верховна Рада планує до середини липня ухвалити постанову про утворення в Україні нових районів.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«За планом реформи, до середини липня цього року передбачаємо, що Верховна Рада прийме постанову про утворення в Україні нових районів. У зв’язку з цим, вже зараз треба розуміти, як після ліквідації нинішніх і створення нових районів будуть реорганізовуватися місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, як вирішуватимуться між ними питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та інших зобов’язань», – розповів Негода.

Мінрегіон із залученням експертів розробив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів».

Зазначається, що законопроєктом серед іншого пропонується врегулювати питання призначення виборів старост, правонаступництва майна, прав та обов’язків районних рад ліквідованих районів, завершення повноважень та правонаступництва органів місцевого самоврядування.

Також документ передбачає повноваження Кабінету Міністрів утворювати та ліквідовувати місцеві (районні) державні адміністрації.

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Крім того, проєкт закону визначає особливості державної реєстрації органів місцевого самоврядування в умовах зміни адміністративно-територіального устрою, а також – особливості найменування адміністративно-територіальних одиниць та інше.

Наразі, за даними Мінрегіону, законопроєкт направлено на погодження всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цими рішеннями Кабінет Міністрів завершив один із етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.