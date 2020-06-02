ОПЗЖ не голосуватиме за нових міністрів – Бойко

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" не буде голосувати за призначення нових міністрів.

Про це сказав співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко в кулуарах ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не будемо брати участь у голосуванні за призначення міністрів, тому що вважаємо, що сьогоднішній уряд в цілому повністю збанкрутував, і ті події, коли немає підтримки своїм громадянам і при цьому ідуть виплати спекулянтам за зовнішніми запозиченнями, то це дорога в глухий кут", - сказав Бойко.

Як повідомляв Укрінформ, фракція партії "Слуга народу" на засіданні 1 червня погодила ряд кандидатур на посади в уряді.

Зокрема, на посаду міністра культури та інформаційної політики "Слуга народу" пропонує нинішнього голову Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури та інформаційної політики, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля.

Зараз в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.