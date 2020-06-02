Єрмак обговорив з міністром оборони Німеччини шляхи досягнення миру на Донбасі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у рамках робочого візиту до Німеччини обговорив з федеральним міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

«Припинення обстрілів є базовою умовою для подальшого розведення сил і розмінування», – сказав керівник Офісу Президента України.

Єрмак наголосив, що для прискорення просування до миру потрібно, насамперед, забезпечити виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн Нормандського формату на грудневому саміті в Парижі, зокрема щодо забезпечення повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.

Він зазначив, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинні мати повну свободу пересування, яка останнім часом блокується з боку незаконних збройних формувань.

Учасники зустрічі обговорили можливості для поглиблення взаємодії України та НАТО, а також питання двосторонньої співпраці.

Міністр оборони ФРН зазначила, що Україна є другом Німеччини. За її словами, Берлін підтримує Україну на шляху до миру й не визнає окупації українських територій – Донбасу та Криму, адже це є кричущим порушенням міжнародного права.

Крамп-Карренбауер наголосила, що нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення територіальної цілісності України.

Німеччина також підтримує ініціативу України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу та очікує на продовження переговорів у Нормандському форматі, сказала вона.

Міністр оборони ФРН зазначила, що Німеччина готова й надалі надавати допомогу в реалізації реформ в Україні.

Крім того, за даними пресслужби, Крамп-Карренбауер прийняла запрошення свого українського колеги Андрія Тарана відвідати Україну з візитом.

У зустрічі взяли участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.