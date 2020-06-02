Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Про це німецьке оборонне відомство повідомляє у Twitter.
«Крамп-Карренбауер вітає віцепрем'єр-міністра України Олексія Резнікова. Разом з ним міністр оборони Андрій Таран, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Андрій Мельник. Тема переговорів – ситуація на Донбасі», - йдеться у дописі.
«Ми стоїмо на боці України шляхом підтримки в мінському мирному процесі та з порадами Бундесверу», - зазначили також у відомстві.
Об 11:00 (12:00 за київським часом) мають розпочатися переговори Кулеби з німецьким колегою Гайко Маасом.
Як зауважив Кулеба, українська делегація є першою іноземною делегацією, яку приймають в Німеччині після початку коронавірусного карантину.
«Я вдячний своєму колезі, главі МЗС Німеччини Гайко Маасу та іншим співрозмовникам у Берліні за такий активний підхід до України», - написав дипломат.
Він нагадав, що на порядку денному візиту деокупація ОРДЛО і Криму; підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи; надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО; європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 року та інші, зокрема, й історичні питання.
Як повідомлялося, до складу української делегації входять також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква.
Програмою передбачена зустріч із зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером.
Фото: @BMVg_Bundeswehr