Резніков: "Будапешт" - підстава для початку консультацій із його гарантами

Будапештський меморандум може бути підставою для початку консультацій із країнами, які гарантували територіальну цілісність України, - окрім Росії.

Про це віцепрем’єр Олексій Резніков заявив у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він наголосив, що ідея його колонки в Atlantic Counsil щодо Будапештського меморандуму «говорить про відновлення довіри», додавши що західний світ має переглянути цей документ «з точки зору своєї поведінки».

«Свого часу Україна довірилася - і позбавилася третього у світі ядерного потенціалу, під обіцянки, які давали нам країни-гаранти. І сьогодні одна з країн стала агресором. Але залишаються інші країни, які обіцяли нам ці гарантії. Ми закликаємо і звертаємося (і я особисто бажаю), щоб наші партнери, - а ми все ж таки віримо в них, - самі для себе переглянули Будапештський меморандум і дали йому оцінку… Повернення до «Будапешта» - це можливість зупинити цей «східний експрес», бо летить він не в зовсім гарному напрямку», - розповів Резніков.

Водночас, він зауважив, що не довіряє країні-агресору, яка перебуває у Тристоронній контактній групі, «але для того, щоб у принципі будь-які перемовини завершилися успішно, мають бути хоча б маленькі кроки зроблені, які дали б можливість відновити, скажімо, цю довіру».

Також Резніков наголосив, що глухий кут утворився, ще коли був написаний текст Мінських угод, де вказано, що Україна має спочатку провести вибори, а потім брати контроль над кордоном - «це вже було закладені підвалини для глухого куту».

«Але я оптиміст, як і пан Дмитро (Кулеба, глава МЗС – ред.), я вважаю, що не буває глухих кутів, треба просто шукати виходи. Тому ми шукаємо ці виходи, і я маю надію, як оптиміст, що ми їх знайдемо, і Україні в цій війні переможе», - сказав віцепрем'єр.

Він наголосив, що не бачить у Будапештському меморандумі майданчика, який точно спрацює.

«Я бачу його як підставу для початку консультацій із країнами, які є учасниками Будапештського меморандуму, гарантами нашої територіальної цілісності й недоторканості, - окрім РФ, бо вона вже порушила (домовленості – ред.), вона стала агресором. Залишаються дві країни-підписанти, і дві країни, які приєдналися потім до цього. Це підстава почати консультації, і якщо ми дійдемо згоди, що ми маємо право вимагати допомоги - військово-технічної, або іншої - тоді це дійсно створення нового майданчика», - уточнив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, Олексій Резніков заявив виданню Atlantic Counsil, що, аби зупинити президента Росії Володимира Путіна, західний світ має переглянути Будапештський меморандум 1994 року.

Фото: hromadske