Трофімов задекларував понад 624 тисячі та два авто

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов минулого року отримав більше 624 тис. гривень доходу та має готівкою 354 тис. грн, 225 тис. дол. і 29 тис. євро.

Про це свідчать дані його електронної декларації, оприлюдненої в реєстрі НАЗК.

Загальний дохід Трофімова за 2019 рік становить 624 тис. 780 грн, із яких 400 тис. грн - дохід від підприємницької діяльності, 112 тис. 545 грн - зарплата в ОП, 71 тис. 641 грн - зарплата в ТОВ "Квартал 95", 40 тис. 594 грн - страхові виплати.

Заступник керівника ОП задекларував у готівці 354 тис. грн, 225 тис. дол. США і 29 тис. євро. Крім того, на банківському рахунку він тримає 10 тис. 323 грн.

Об'єктів нерухомості у власності Трофімова немає, проте у користуванні у нього є квартира в Києві площею 60,2 кв.м., будинок площею 226,7 кв.м та земельна ділянка площею 1203 кв.м у Романкові Обухівського раоїйону Київської області.

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Трофімов має два авто - Mercedes-Benz C 220 D 2016 року випуску (придбаний 2017 року) та Mercedes-Benz S 500L 2011 року випуску (придбаний 2019 року). Крім того, у нього в безоплатному користуванні перебуває авто Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic 2019 року (машина перебуває у власності Ольги Трофімової).

Також заступник керівника ОП задекларував годинник Rolex Milgauss і запонки Breguet.

Трофімов зазначив у декларації погашений кредит розміром 999 тис. 499 гривень і гроші, які позичав: 130 тис. грн та 103 тис. 110 грн.