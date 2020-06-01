У "Слузі народу" кажуть, що кандидатів на вакантні посади міністрів можуть призначити вже цього тижня

Фракція "Слуга народу" на засіданні в понеділок, 1 червня, обговорить кандидатури на вакантні посади міністрів.

Верховна Рада може їх призначити вже цього тижня, поінформувала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас, до речі, можуть бути на цьому тижні навіть кадрові новини, не пов'язані з цим міністерством (внутрішніх справ - ред.), пов'язані з іншими міністерствами. Власне, у нас буде засідання фракції ввечері, і ми будемо обговорювати кандидатів на вакантні посади міністра освіти, міністра культури, міністра екології. Як ви знаєте, не так давно, буквально минулого тижня, офіційно було роз'єднано Міністерство енергетики та Міністерство екології", - сказала Кравчук.

При цьому депутатка не назвала прізвища кандидатур. Вона зауважила, що було б некоректно їх оприлюднювати перед обговоренням на фракції.

"Але дуже вірогідно, що цього тижня, якщо буде підтримка фракції, ці вакантні посади будуть заповнені, і Верховна Рада проголосує за цих міністрів. І це дуже добре, бо фактично кілька місяців міністерства, принаймні гуманітарні, жили з виконуючими обов'язки", - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня 2020 року. Парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.

Наразі в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 27 травня утворив окреме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. При цьому Міністерство енергетики та захисту довкілля України було перейменоване на Міністерство енергетики.