Аваков не прийшов на засідання профільного комітету ВР - депутат

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Про це написала народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова у Facebook.

"Аваков на закритий комітет по діяльності Авакова не прийшов", - повідомила Устінова.

У понеділок, 1 червня, було заплановано проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталась в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року. На засідання запрошено керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Варто зазначити, що у понеділок, 1 червня, поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, представники фракції "Голос" на погоджувальній раді у понеділок, 1 червня, планують вимагати звіту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо злочинів, здійснених правоохоронцями, а також розпочнуть збір підписів за відставку глави МВС.

Фракція партії "Слуга народу" хоче заслухати доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під час години запитань до уряду в п'ятницю, 5 червня.

Крім того, за доповідь Авакова під час години запитань до уряду виступила фракція "Голос".

Як повідомлялося, 23 травня народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його офісі із вогнепальним пораненням у голову. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

24 травня правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення Обухівського відділу ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття. За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів її зґвалтував. Кагарлицькі правоохоронці також застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції.

ДБР повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК), катування (ст. 127) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365).

Вранці 29 травня у м. Бровари на Київщині у житловому кварталі сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Станом на 31 травня оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, 23 особам.

1 червня 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу буде розглянуто сьогодні.

Варто зазначити, що у понеділок, 1 червня, поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Фото: МВС