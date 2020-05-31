Заступник глави ОП Костюк задекларував 151 тисячу доходу за минулий рік
Про це свідчать дані щорічної електронної декларації Костюка, яка опублікована на сайті НАЗК.
Зокрема, минулого року Костюк отримав 149,5 тисяч грн зарплати за роботу в Офісі Президента, 1 тисячу 716 грн в "Універсал Банку", 1 грн відсотків у ПриватБанку, а його дружина Наталія Костюк отримала 69 грн також відсотків у ПриватБанку.
Костюк також зазначив, що зберігає готівкою 27,4 тисячі доларів, 12,5 тисяч євро і 148,5 тисяч гривень. Крім того, 25 тисяч 137 грн в нього розміщено в "Укргазбанку", 23 грн в "Універсал Банку", 13 грн в ПриватБанку. Його дружина зберігає 441 грн і 1 євро в ПриватБанку, а готівкою в неї 8,2 тисячі доларів, 4 тисячі євро і 52 тисячі гривень.
Крім того, згідно з декларацією, Костюк зі своєю дружиною з 2012 року проживають в квартирі площею 82,4 кв.м в селі Чубинське Бориспільського району Київської області. Ця квартира належить Любові Костюк. Також Костюк в декларації вказав, що його дружина з 2003 року спільно з ще трьома громадянами України володіє квартирою в Києві площею 76,6 кв. м.
У декларації також повідомляється, що у травні 2019 року Костюк придбав автомобіль BMW 528 (2013 року випуску) за 10 тисяч гривень.
Як відомо, 21 травня 2019 року Зеленський призначив Костюка заступником глави Адміністрації Президента України, а 25 червня, після реорганізації ОП він став заступником керівника Офісу Президента.
З 2008 року обіймав посаду юриста ТОВ «Юридичний захист авторів і виконавців». З 2011 року - письменник-сценарист ТОВ «Студія Квартал 95».