Заступник глави ОП Костюк задекларував 151 тисячу доходу за минулий рік

Зокрема, минулого року Костюк отримав 149,5 тисяч грн зарплати за роботу в Офісі Президента, 1 тисячу 716 грн в "Універсал Банку", 1 грн відсотків у ПриватБанку, а його дружина Наталія Костюк отримала 69 грн також відсотків у ПриватБанку.

Костюк також зазначив, що зберігає готівкою 27,4 тисячі доларів, 12,5 тисяч євро і 148,5 тисяч гривень. Крім того, 25 тисяч 137 грн в нього розміщено в "Укргазбанку", 23 грн в "Універсал Банку", 13 грн в ПриватБанку. Його дружина зберігає 441 грн і 1 євро в ПриватБанку, а готівкою в неї 8,2 тисячі доларів, 4 тисячі євро і 52 тисячі гривень.

Крім того, згідно з декларацією, Костюк зі своєю дружиною з 2012 року проживають в квартирі площею 82,4 кв.м в селі Чубинське Бориспільського району Київської області. Ця квартира належить Любові Костюк. Також Костюк в декларації вказав, що його дружина з 2003 року спільно з ще трьома громадянами України володіє квартирою в Києві площею 76,6 кв. м.

Читайте також: Єрмак оприлюднив декларацію за минулий рік

У декларації також повідомляється, що у травні 2019 року Костюк придбав автомобіль BMW 528 (2013 року випуску) за 10 тисяч гривень.

Як відомо, 21 травня 2019 року Зеленський призначив Костюка заступником глави Адміністрації Президента України, а 25 червня, після реорганізації ОП він став заступником керівника Офісу Президента.

З 2008 року обіймав посаду юриста ТОВ «Юридичний захист авторів і виконавців». З 2011 року - письменник-сценарист ТОВ «Студія Квартал 95».