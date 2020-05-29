Рівень відносин між Україною і ЄС наразі високий, як ніколи – представник Єврокомісії

Експертна оцінка виконання Угоди про асоціацію не відображає рівня відносин України з Євросоюзом, який наразі є високим, як ніколи.

Про це заявила заступник генерального директора Головного директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова у ході онлайн-дискусії Київського безпекового форуму «Україна-ЄС: як не допустити імітації перетворень і досягти більшого?» повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не вважаю, що в оцінках рівня виконання Угоди про асоціацію варто керуватися думками експертів. Ця Угода – дуже складна річ, вона пов’язана з великою кількістю доволі обтяжливих зобов’язань щодо відповідності численним новим законам, правилам та інституційним процедурам. Це дуже непросто, і це ніколи не є лінійним процесом ніде», - сказала Матернова.

Вона додала, що деякі з пунктів Угоди можуть бути "більш або менш корисними" на різних етапах розвитку країни, тож така оцінка є суто механічною і не може об’єктивно свідчити про поточний стан відносин України з ЄС.

«Можливо, варто покращити комунікацію, але я вважаю, що рівень наших відносин зараз високий, як ніколи. Україна була предметом обговорень на засіданні Ради міністрів закордонних справ наприкінці квітня, на якому відданість принципам суверенітету та територіальної цілісності України була вкотре підтверджена усіма учасниками зустрічі, так само як і підтримка порядку денного реформ та рішучим крокам, які було зроблено країною», - акцентувала представник Єврокомісії.

Матернова порівняла процес реформ в Україні з підйомом вгору на велосипеді і зауважила, що «не можна зупинятися на пів шляху, бо покотитеся вниз». «Отже, зусилля не повинні припинятися. Європейський Союз потужно підтримує Україну не лише політично, але й в екзистенційному та культурному плані, а також практичною допомогою», - запевнила вона.

Як повідомлялося, у 2019 році парламент, уряд та інші органи виконавчої влади виконали лише 37% завдань, запланованих Угодою про асоціацію на цей рік, що є найгіршим показником за весь час її виконання.