Депутати пропонують посилити відповідальність за нелегальні перевезення

Народні депутати з фракції «Слуга народу» мають намір посилити відповідальність за нелегальні перевезення.

Про це поінформував заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція «Слуга народу») 29 травня в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сьогодні вже обговорював з представниками нашої партії цю історію, і ми налаштовані рішуче: ми маємо намір посилити відповідальність за нелегальні перевезення громадян,» – сказав Качура.

Також він додав, що планує направити депутатське звернення до МВС, адже за його інформацією, до цього інциденту «точно мали відношення місцеві правоохоронні органи, які бачили і нічого не робили, не протидіяли».

Як повідомляв Укрінформ, на одній із вулиць міста Бровари 29 травня, вранці сталася стрілянина між підприємцями та нелегальними перевізниками. Троє учасників конфлікту отримали поранення.

Пізніше 29 травня у МВС повідомили, що керівника поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, а його заступника та керівника оперативної служби – звільнено.

За фактом стрілянини у Броварах на Київщині розпочато вже три кримінальні провадження.

Правоохоронці затримали вже 21 особу, які, за словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, брали участь в переділі чорного ринку маршрутних перевезень.