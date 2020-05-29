Зеленський подякував ЄС за макрофінансову допомогу
Про це він написав у Twitter.
"Вдячний ЄС та Урсулі фон дер Ляєн за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом €500 млн, про що говорили минулого тижня. Вчасна підтримка від наших європейських друзів для збереження стабільності української економіки під час COVID-19", - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 20 травня в телефонній розмові обговорив з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн координація зусиль, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу в Україні та Європейському Союзі, а також узгодження кроків з метою поступового виходу з карантину.
Європейська Рада ухвалила 20 травня рішення про надання макрофінансової допомоги в обсязі 3 мільярдів євро для десяти країн-кандидатів та країн-сусідів для подолання спричиненої епідемією коронавірусу кризи та її наслідків. З цієї суми 1,2 мільярда кредитних коштів призначені для допомоги Україні.