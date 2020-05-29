Зеленський подякував ЄС за макрофінансову допомогу

Президент Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення виділити Україні другий транш програми макрофінансової допомоги на суму 500 млн євро.

Про це він написав у Twitter.

"Вдячний ЄС та Урсулі фон дер Ляєн за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом €500 млн, про що говорили минулого тижня. Вчасна підтримка від наших європейських друзів для збереження стабільності української економіки під час COVID-19", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 20 травня в телефонній розмові обговорив з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн координація зусиль, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу в Україні та Європейському Союзі, а також узгодження кроків з метою поступового виходу з карантину.

Європейська Рада ухвалила 20 травня рішення про надання макрофінансової допомоги в обсязі 3 мільярдів євро для десяти країн-кандидатів та країн-сусідів для подолання спричиненої епідемією коронавірусу кризи та її наслідків. З цієї суми 1,2 мільярда кредитних коштів призначені для допомоги Україні.