Виклик Порошенка на допит: адвокати поскаржилися в ДБР на порушення законів

Адвокати п’ятого Президента України Петра Порошенка заявили, що допит їхнього підзахисного в ДБР 29 травня не відбудеться, оскільки повістка йому не була вручена у відповідності до законодавства. Адвокати виклали свої зауваження в скарзі та залишили її в поштовій скриньці ДБР.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вони (ДБР – ред.) вважають, що готові когось допитувати, але документи приймати вони не готові. Я чергове звернення змушений був кинути в ящик і будемо чекати куди вони з того ящика потім дінуться… Можна довго перераховувати ті порушення, які вони вчиняють при виклику на допити: не передбачено законом «відосіки» показувати, а треба вручати повістки, викликати треба за адресою знаходження органу досудового розслідування…, порушено строки, тому що повістка вручається не менш, ніж за три дні…», - пояснив в коментарі ЗМІ адвокат Ігор Головань..

Він також наголосив, що обшук, який ДБР здійснило 25 травня в київському музеї Івана Гончара, де були виставлені картини з колекції Петра Порошенка, відбувався без ухвали суду та був незаконним, тож людей, які керували діями ДБР, будуть притягати до відповідальності.

Своєю чергою інший адвокат Порошенка - Ілля Новіков порівняв Печерський суд, який виносить неправомірні рішення, з Басманним судом в Москві.

«Печерський суд часто порівнюють з Басманним, оскільки як Басманний суд обслуговує Слідчий комітет Росії, в тому ж сенсі Печерський суд обслуговує ДБР», - заявив Новіков. Водночас він наголосив, що позитивом є те, що увага ЗМІ до роботи Печерського суду не дозволяє останньому діяти надто нахабно.

Коментуючи неявку Порошенка на допит до ДБР, адвокат Головань також підкреслив, що «відповідно до Конституції, державні органи повинні діяти в точності відповідно до процедури, передбаченої законом, а громадяни мають право не виконувати незаконні вимоги». «Ніхто не зобов’язаний виконувати незаконні вимоги. Саме тому ми наполягаємо щоб ДБР припинило правопорушення», - заявив Головань.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня Порошенко не прийшов на допит у ДБР як свідок у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей. Замість цього він у Музеї Іван Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР же заявили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що "адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій", тому було задіяно спецпідрозділ.

Раніше ДБР оприлюднила на своєму Telegram-каналі повторний виклик на допит Петра Порошенка на 29 травня у межах розслідування двох кримінальних проваджень: щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників, а також за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.