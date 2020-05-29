Виклик Порошенка на допит: адвокати поскаржилися в ДБР на порушення законів

Виклик Порошенка на допит: адвокати поскаржилися в ДБР на порушення законів

Укрінформ
Адвокати п’ятого Президента України Петра Порошенка заявили, що допит їхнього підзахисного в ДБР 29 травня не відбудеться, оскільки повістка йому не була вручена у відповідності до законодавства. Адвокати виклали свої зауваження в скарзі та залишили її в поштовій скриньці ДБР.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вони (ДБР – ред.) вважають, що готові когось допитувати, але документи приймати вони не готові. Я чергове звернення змушений був кинути в ящик і будемо чекати куди вони з того ящика потім дінуться… Можна довго перераховувати ті порушення, які вони вчиняють при виклику на допити: не передбачено законом «відосіки» показувати, а треба вручати повістки, викликати треба за адресою знаходження органу досудового розслідування…, порушено строки, тому що повістка вручається не менш, ніж за три дні…», - пояснив в коментарі ЗМІ адвокат Ігор Головань..

Він також наголосив, що обшук, який ДБР здійснило 25 травня в київському музеї Івана Гончара, де були виставлені картини з колекції Петра Порошенка, відбувався без ухвали суду та був незаконним, тож людей, які керували діями ДБР, будуть притягати до відповідальності.

Своєю чергою інший адвокат Порошенка - Ілля Новіков порівняв Печерський суд, який виносить неправомірні рішення, з Басманним судом в Москві.

«Печерський суд часто порівнюють з Басманним, оскільки як Басманний суд обслуговує Слідчий комітет Росії, в тому ж сенсі Печерський суд обслуговує ДБР», - заявив Новіков. Водночас він наголосив, що позитивом є те, що увага ЗМІ до роботи Печерського суду не дозволяє останньому діяти надто нахабно.

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Коментуючи неявку Порошенка на допит до ДБР, адвокат Головань також підкреслив, що «відповідно до Конституції, державні органи повинні діяти в точності відповідно до процедури, передбаченої законом, а громадяни мають право не виконувати незаконні вимоги». «Ніхто не зобов’язаний виконувати незаконні вимоги. Саме тому ми наполягаємо щоб ДБР припинило правопорушення», - заявив Головань.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня Порошенко не прийшов на допит у ДБР як свідок у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей. Замість цього він у Музеї Іван Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

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У ДБР же заявили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що "адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій", тому було задіяно спецпідрозділ.

Раніше ДБР оприлюднила на своєму Telegram-каналі повторний виклик на допит Петра Порошенка на 29 травня у межах розслідування двох кримінальних проваджень: щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників, а також за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.

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