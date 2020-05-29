Зеленський призначив сімох голів РДА

Президент Володимир Зеленський призначив сімох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській, Черкаській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Відповідні розпорядження опубліковані на офіційному сайті Глави держави.

Зокрема, Зеленський призначив головою Семенівської районної державної адміністрації Чернігівської області Дениса Буданова (розпорядження №381/2020-рп); головою Новгород-Сіверської райдержадміністрації Чернігівської області Тараса Молочка (розпорядження №380/2020-рп); головою Монастирищенської РДА Черкаської області Ігоря Миклащука (розпорядження №379/2020-рп); головою Вознесенської РДА Миколаївської області Івана Білоконя (розпорядження №378/2020-рп).

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Також Зеленський призначив Олега Боровського головою Тульчинської райдержадміністрації Вінницької області (розпорядження №377/2020-рп) та Таїсію Науменко головою Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №376/2020-рп).

Крім того Президент розпорядженням №374/2020-рп звільнив Олега Чугункіна з посади голови Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області, причиною вказано "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України". Водночас іншим розпорядженням №375/2020-рп Зеленський призначив Чугункіна на цю ж посаду.