Адвокат пояснив, чому Порошенко завтра не піде на допит до ДБР

Експрезидент Петро Порошенко не прийде на допит до Державного бюро розслідувань 29 травня, оскільки слідчі не змогли вручити йому повістку із дотриманням закону.

Про це заявив адвокат політика Ілля Новиков, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"На завтрашнє число, на 29 травня, ДБР хотіло викликати Порошенка на допит за цією справою. Цього допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли із дотриманням закону вручити повістки", - заявив адвокат.

У цьому контексті він зауважив, що оприлюднення відео на сайті ДБР не можна вважати належним сповіщенням свідка.

Новиков наголосив, що Порошенко "не буде розглядати це як законний спосіб виклику на допит у якості свідка".

Раніше ДБР оприлюднила на своєму Telegram-каналі повторний виклик на допит Петра Порошенка на 29 травня у межах розслідування двох кримінальних проваджень: щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників, а також за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня Порошенко не прийшов на допит у ДБР як свідок у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей. Замість цього він у Музеї Іван Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР же заявили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що "адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій", тому було залучено спецпідрозділ.