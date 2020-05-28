Для проведення чесних виборів на Донбасі немає належних умов — Мокан

Станом на сьогодні для проведення прозорих, чесних і нормальних місцевих виборів на Донбасі не створено належних умов для наших громадян - ні безпекових, ні правових, ні політичних.

Про це під час презентації звітів «Східної правозахисної групи» про ситуацію на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей заявив народний депутат України, постійний представник КМУ у ВРУ Василь Мокан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні для проведення прозорих, чесних і нормальних (місцевих - ред.) виборів там не створено умов: ні безпекових для наших громадян, ні правових, ні політичних. Бо ми розуміємо, що активне фінансування пропаганди й антиукраїнських ідей суттєво ускладнює процес реінтеграції й подальшої деокупації, і може мати певний електоральний ефект. Але в будь-якому випадку ми будемо продовжувати досліджувати всі ці речі», - сказав Мокан.

Він уточнив, що українська влада наполягає і наполягатиме на тому, щоб передусім виконувалися безпекові компоненти Мінських угод, і далі тоді може мова йти про якісь політичні речі. Мокан нагадав, що про будь-які перспективи місцевих виборів можна говорити тільки у разі отримання контролю над українсько-російським кордоном.

Також нардеп наголосив, що питання окупованого Криму не зняте з порядку денного і не забуте. Він підкреслив, що Україна у будь-якому представництві на міжнародному рівні, на будь-яких міжнародних майданчиках постійно намагається порушувати питання деокупації Кримського півострова, лобіювати поглиблення і продовження санкційного тиску на РФ.

Він нагадав, що наразі активно розробляється ідея щодо можливості створення переговорного майданчика саме по Криму на міжнародному рівні, «бо одним зі слабких місць Мінських угод є те, що там, на жаль, не згадується Крим».

«Росія докладає величезні цинічні зусилля, щоб принаймні на європейському континенті, у міжнародних переговорах, відсунути питання деокупації Криму на другий план і сконцентруватися на ОРДЛО. Але зусилля з деокупації Криму з боку України продовжаться, і ми не дамо зняти з порядку денного цю проблему. У нас є підтримка і розуміння з боку наших міжнародних партнерів», - зазначив Мокан.

Раніше віцепрем'єр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що вибори на Донбасі відбудуться тільки за умови відновлення українською владою контролю над українсько-російським кордоном, і не інакше.