В Україні створять Міністерство з питань оборонно-промислової політики - РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів нараду щодо актуальних питань розвитку оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Секретар РНБО презентував учасникам наради спільну позицію РНБО України та Офісу Президента України щодо процесу реформування ОПК та розробки відповідних довгострокових та середньострокових документів оборонного планування – "Шляхи оптимізації управлінських функцій у рамках формування та реалізації військово-промислової політики", - йдеться у повідомленні.

За словами Данілова, ця реформа має стати наймасштабнішою за останні десять років.

На думку секретаря РНБО, кардинальна зміна підходів до управління ОПК має вирішити насамперед проблему недостатнього рівня координації суб’єктів військово-промислової політики, зокрема відсутності профільного координуючого органу, та запровадити системний підхід до розвитку цієї сфери.

Данілов поінформував, що на першому етапі реформування буде створено профільне міністерство, яке відповідатиме за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики, та запроваджено посаду віцепрем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, до повноважень якого буде віднесено питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

На другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК "Укроборонпром".

Секретар РНБО наголосив, що підприємства ОПК мають насамперед сконцентруватися на забезпеченні армії сучасними високотехнологічним озброєнням та технікою, що дозволить ефективно реагувати на сучасні виклики.

У нараді взяли участь заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Фото: РНБО