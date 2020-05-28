Депутат Лерос приїхав до НАЗК подавати заяву про корупцію в Міненерго

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос прибув до Національного агентства з питань запобігання корупції, щоб подати заяву про корупційні правопорушення в.о. міністра енергетики Ольги Буславець.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Брифінг народного депутата України Гео Лероса / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

"Як ви знаєте, на ринку електроенергії відбуваються кричущі факти злочинної змови, як знищується дешева атомна електроенергія в цілях олігархів і монополістів на ринку. Саме сьогодні я сюди прийшов із заявою про факти корупційного правопорушення виконуючим обов'язки міністра енергетики Ольгою Буславець", - сказав Лерос журналістам під стінами НАЗК.

Далі буде...