Депутат Лерос приїхав до НАЗК подавати заяву про корупцію в Міненерго
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Укрінформ
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос прибув до Національного агентства з питань запобігання корупції, щоб подати заяву про корупційні правопорушення в.о. міністра енергетики Ольги Буславець.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Брифінг народного депутата України Гео Лероса / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
"Як ви знаєте, на ринку електроенергії відбуваються кричущі факти злочинної змови, як знищується дешева атомна електроенергія в цілях олігархів і монополістів на ринку. Саме сьогодні я сюди прийшов із заявою про факти корупційного правопорушення виконуючим обов'язки міністра енергетики Ольгою Буславець", - сказав Лерос журналістам під стінами НАЗК.
Далі буде...