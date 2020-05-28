Посол України в Чехії: Санкції проти РФ - гарантія збереження демократичних цінностей

Санкції – це найменше, що Захід може зробити, аби не дати Кремлю зруйнувати не лише Україну, а й свої цінності.

Про це у статті у провідній чеській газеті Lidové noviny пише посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

«Санкції проти Росії - це те мінімальне покарання, яке цивілізований світ може застосувати проти міжнародного злочинця. Це та мінімальна допомога, яку демократичні країни можуть надати жертві злочинної агресії. Нарешті, це та мінімальна справедливість, на яку заслуговують тисячі українців, що були вбиті російськими окупантами. Але найважливіше – це збереження цінностей, які лежать в основі західної цивілізації. Cанкції є гарантією дотримання міжнародного права в майбутньому, свого роду запобіжником від руйнування і деградації тих самих демократичних цінностей», - написав дипломат.

У статті під назвою «Санкції проти Росії. Злочин та покарання» посол порівняв Росію з «далеким родичем», який вламується у ваш дім, чим далі тим більш нахабно поводиться, починає вам відкрито погрожувати, застосовувати силу і, врешті, перетворює ваше життя на нестерпне пекло. В такий ситуації як правило на допомогу приходять сусіди, громадськість, поліція. Але ж в міжнародних відносинах у подібній ситуації лише радять самим вирішити конфлікт, домовлятися і навіть натякають, що потерпілі самі спровокували таку поведінку.

«Чому ж, коли мова заходить про міжнародну політику, ми допускаємо можливість того, що злочинець може залишиться непокараним?», - питає дипломат.

Він зауважує, що Москва знову активізувала спроби похитнути єдність демократичного світу в питанні антиросійських санкцій, цього разу користуючись пандемією, аби під приводом допомоги країнам, що розвиваються, протягнути через ООН рішення про скасування санкцій. Як пише Перебийніс, більшість країн уже навчилися бачити кремлівських шулерів наскрізь і не купилися на такий дешевий прийом, однак знайшлися й такі, які, керуючись принципом цинічного прагматизму, готові забути Росії всі її злочини.

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Якщо сьогодні, керуючись навіть найблагороднішими намірами, ми дозволимо цинічному прагматизму взяти гору над цінностями і принципами, то немає ніякої гарантії, що завтра такі «родичі» не прийдуть у ваші квартири, підсумовує український посол.