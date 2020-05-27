«Приборкати норовливого», або Що стоїть за перепалкою двох прокуратур

Генеральна прокуратура побила горщики з антикорупційною – схоже, шукають крайнього в провалі ключових президентських обіцянок

26 травня Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова записала та оприлюднила в YouTube відеозвернення, в якому звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у неналежному виконанні обов’язків та саботуванні розслідувань. САП, зі свого боку, опублікувала у Фейсбуці відкритий лист, в якому категорично не погодилася з позицією Венедіктової та її оцінками діяльності антикорупційних прокурорів. А вже наступного дня, 27 травня, на цей лист з'явилася «свіжа» реакція Венедіктової, і – пішло-поїхало… Укрінформ намагався розібратися в суті претензій.

СУТЬ ПРЕТЕНЗІЇ: У ЧОМУ ОГПУ ЗВИНУВАЧУЄ САП

САП при розслідуванні кримінальних проваджень вдавалася до порушень, а її співробітники неналежно виконують свої обов’язки, заявила голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова. «У резонансних провадженнях по два, три , а іноді 4 роки тому повідомлено про підозру високопосадовцям, а слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, збитки не відшкодовані», – перерахувала Венедіктова «заслуги» антикорупційників.

Генпрокурорка заявила, що 24 березня на спільній нараді з керівниками НАБУ і САП вона узгодила заходи для протидії антикорупційним правопорушенням. Однак, за її словами, «минуло 2 місяці – а віз і нині там».

Як приклад, Ірина Венедіктова навела:

Справу самовільного захоплення землі у Пущі Водиці ексзаступником генпрокурора Ренатом Кузьміним. Мовляв, рішення у цій справі досі немає. У листопаді 2019 року розслідування доручили детективам НАБУ. Попередній орган досудового розслідування допитав понад 100 людей та провів 30 судових експертиз. Однак САП не виконав жодної слідчої дії. Очільниця Офісу генпрокурора скаржиться, що через порушення термінів провадження закрито, а держава не отримала назад свої мільйони. Крім того, громаді Києва не повернули землю, а підозрюваний уникнув відповідальності.

Провадження щодо розкрадання грошей на виконанні державного оборонного замовлення (У квітні 2019 року Державне бюро розслідувань розпочало розслідування, підозрюючи Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у закупівлі бронежилетів неналежної якості за завищеними цінами. Справа отримала у ЗМІ назву Справа бронежилетів, - Ред.) Спершу його розслідувало ДБР. Керівникам оборонного та комерційного підприємств повідомили про підозру. Згодом справа перейшла до САП. За словами Венедіктової, вони нічого не зробили – і суд відмовив у продовженні строків досудового слідства (термін досудового розслідування справи закінчився 5 травня 2020 року, - Ред.).

Крім того, пані Генпрокурор наголосила, що досі не скеровано до суду обвинувальний акт відносно депутата Валерія Іщенка. Його з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень «Укрзалізниці». А також додала, що САП не забезпечувала прийняття рішень щодо: топ-керівників Мін'юсту, Міноборони, МОЗ за фактами мільйонних розтрат; колишніх нардепів та керівників держпідприємств стосовно розкрадань у транспортній галузі; високопосадовців режиму Віктора Януковича за розкрадання в особливо великих розмірах.

На завершення Венедіктова згадала про обіцянку президента Володимира Зеленського "нещадно боротися з корупцією та показати результати такої боротьби на ділі, а не на словах, як дехто інший". Завершила свій виступ очільниця Офісу генпрокурора обіцянкою не підвести «очікування громадян України, президента» і колишніх колег Венедіктової по роботі в парламенті (депутатів по фракції «Слуга народу», - Ред.).

ЩО КАЖУТЬ У САП

Керівник САП Назар Холодницький моментально зреагував на звинувачення, заявивши, що у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі готують «офіційну позицію спростування по кожній секунді відео генпрокурора», повідомляє «Українська правда». Мовляв, у САП збирають матеріали для спростування слів Ірини Венедіктової і обіцяють надати пояснення по конкретним провадженням, які перебувають у віданні антикорупційних прокурорів.

А згодом увечері прокурори САП опублікували відкритого листа, в якому нагадали Венедіктовій, що Генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП та здійснювати дії, які стосуються виконання прокурорами їхніх повноважень. А також наголосили, що категорично не погоджуються з оцінками пані Венедіктової. «НАБУ та САП вживають всі можливі дії, спрямовані на швидке, повне та ефективне розслідування переданих з ГПУ справ та ухвалення остаточних рішень у найкоротші терміни», – йдеться у листі САП.

Крім того, прокурори заявили, що налаштовані на співпрацю з Офісом генпрокурора в межах, визначених законодавством.

АЛЕ НА ЦЬОМУ ПЕРЕПАЛКА НЕ ЗАКІНЧИЛАСЯ…

О 09:28 наступного дня публічна перепалка продовжилася. Ірина Венедиктова опублікувала у Фейсбуці реакцію на лист прокурорів САП. «Вчора я звернулась до громадськості із заявою про бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У відповідь отримала відкритого листа антикорупційних прокурорів. Шановні колеги - прокурори САП, оцінку роботи прокурора дає суд, - пише Венедіктова. - Не потрібно виправдань, пояснень, посилань на поважні причини чи дорікань вашим колегам з інших правоохоронних органів. Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися чи хоча б за 5 років вашого існування. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз».

За три години того ж дня – о 12:31 – Назар Холодницький продовжив «дружню» дискусію з колегою, розмістивши на своїй сторінці у ФБ відповідний допис, з посиланням на офіційну сторінку САП.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура звертає увагу Генерального прокурора, що спілкування між структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора шляхом зйомки та розміщення відеороликів та повідомлень у соціальних мережах не відповідає світовим стандартам роботи правоохоронних органів. Такі дії, жодним чином не сприяють утвердженню авторитету органів правопорядку та прокуратури зокрема, а мають зворотній ефект у суспільстві (…) Ми володіємо інформацією та добре розуміємо запущені так званими «політичними елітами» процеси перепідпорядкування нашої діяльності певним цілям, які не узгоджуються із завданнями кримінального судочинства. З огляду на це, наполегливо закликаємо Генерального прокурора не бути частиною таких процесів, не чинити тиску на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ганьбити правоохоронну систему, - йдеться у дописі. - Водночас, вкотре інформуємо, що на сьогоднішній день на розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває понад 200 кримінальних проваджень за обвинуваченням осіб, які ще 5 років тому, могли подзвонити Генеральному прокурору і вирішити усі проблеми у «режимі online». Однак, попри все, на даний час вони є підсудними та перебувають в суді на відповідній лаві. Так само як і сотні інших чинних та колишніх посадовців, політиків, народних депутатів, яких Ви «не можете підвести» є підозрюваними, а кримінальні провадженні розслідуються попри спроби позбавити їх такого статусу (…) Винні особи обов’язково понесуть передбачену законом відповідальність за вироками. І це мають бути саме вироки і саме суду, і виключно Вищого антикорупційного суду, а не «хотєлок» слідчого, детектива чи прокурора».

Як бачимо, дві прокуратури серйозно зійшлися в категоричному словесному «двобої».

ВЕСНА ЗАВЕРШУЄТЬСЯ, А ПОСАДКИ ТАК І НЕ ПОЧАЛИСЯ

Поки не беремося оцінювати аргументи обох сторін, хто правий, а хто – ні. Тим більше, мабуть, варто чекати продовження цієї історії. Натомість, вважаємо за потрібне з’ясувати, по-перше, що стоїть за цією публічною перепалкою, чому ОГПУ раптом пішов в атаку на САП, а, по-друге, чим цей спір ймовірно закінчиться?

В коментарі Укрінформу голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський зауважив, що в Ірини Венедиктової, швидше за все, є програма максимум і мінімум. «Максимум – поставити свою людину в САП, як в Державному бюро розслідувань (ДБР). Мінімум – зробити Назара Холодницького «ручним», беззаперечним. Адже йому і так недовго залишилося бути на посаді», - вважає експерт.

Гліб Канєвський

«З одного боку, пані Венедіктова вже повністю взяла під контроль усю структуру прокуратури. Окрім, власне, антикорупційної прокуратури, яка, як відомо, має гарантії незалежності. З іншого, вона отримала перші сигнали від Холодницького, що він, мовляв, фігура незалежна і самостійна в прийнятті рішень. Отже, постало питання його приборкати. Я не кажу що Холодницький хороший або поганий. Просто він зі старої обойми, і його будуть намагатися приручати», - каже Канєвський. А також наголосив, що Венедиктовій потрібен абсолютний контроль над системою кримінальної юстиції: «Так як перед нею поставили політичні задачі. І щоб ці задачі виконати, Венедіктовій потрібен абсолютний контроль над системою».

Схожі міркування з цього приводу висловив експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський. Утім, з одним «але».

«На мою суб’єктивну думку, Офіс Генпрокурора й надалі перебуває, по суті, в статусі структурного підрозділу Офісу президента. Так було і за Луценка, і за Рябошапки. Так і зараз – за Венедіктової. Президент обіцяв посадки, але обіцянок не виконав. І тепер йому потрібно знайти крайнього», - наголосив експерт.

Володимир Петраковський

У цій справі, за словами Петраковського, крайніми є САП і НАБУ. Але… «Зрозуміло, що на Артема Ситника (директор НАБУ, - Ред.) нападати, м’яко кажучи, не зручно, оскільки це може призвести до втрати політичних бонусів, а також ускладнити переговори з тим же МВФ. А от САП – цілком можна спробувати», - розмірковує експерт. І додає, що українські громадські активісти неодноразово скаржилися на якість роботи цього органу, висували претензії до керівництва, що могло сформувати у міжнародних партнерів відповідну думку про САП: «Тому крайніх «ліплять» з них. Зрештою, Венедіктова сама озвучила цю версію у своєму відеозверненні, в дещо «лайтовому» її варіанті».

Нагадав Володимир Петраковський і про те, що зовсім скоро добіжить кінця термін повноважень Назара Холодницького, а також його заступника Максима Грищука (Володимир Кривенко – ще один заступник Холодницького – звільнився раніше, у вересні минулого року, - Ред.). «Тобто всі керівні посади в САП невдовзі стануть знову «вакантними». Відповідно, в ОПУ з’явиться можливість взяти цей орган під контроль, влаштувавши туди своїх людей, - стверджує експерт ЦППР. – Але це додаткова обставина. А основна, повторюся, це зняти відповідальності за провал із обіцяними посадками. Просто перекладають вину на інших».

Щодо прогнозів, то за словами Гліба Канєвського, тут є два варіанти. «Перший. Якщо Холодницький не погодиться на умови Венедіктової, то буде звільнений через зміни в чинний закон (як це було з Трубою з ДБР), - вважає експерт. - Другий. Якщо допустить залежність, то нас очікує вихор політичних справ за вказівками з Різницької (вулиця в Києві, де знаходиться Офіс Генпрокурора, - Ред.)». В обох варіантах, стверджує Канєвський, будуть політичні справи. Тільки в другому варіанті – швидше.

Після публічних звинувачень, на думку Володимира Петраковського, ймовірно слід чекати атаки в юридичній площині. «Можлива передача всіх питань по діяльності Холодницького в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, яку, знову ж таки, повністю контролює Венедіктова. Ще можуть зливати якусь інформацію в Телеграм, як це було з екс-главою ДБР Романом Трубою, і так далі, інструментів впливу предостатньо, – каже Петраковський. – Але головна мета – це перекласти відповідальність за провал з посадками, перезавантажити САП і, через Офіс Генпрокурора, взяти цей орган під контроль».

Мирослав Ліскович. Київ