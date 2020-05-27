Законопроєкт про зміни у роботі профспілок пройшов комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує парламенту ухвалити за основу в першому читанні законопроєкт №2681 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)".

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону №2681 за основу та створити робочу групу для його подальшої підготовки", - йдеться у повідомленні.

Метою законопроєкту є приведення у відповідність положень Кодексу законів про працю та закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" із сучасними умовами праці, а також ліквідація дублювання функцій професійними спілками.

У проєкті робиться акцент, що професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.

Законопроєктом пропонується створити контрольні комісії, що є виборним органом з особливим статусом та мають широке коло повноважень.

Передбачається ліквідація дублюючих функцій професійних спілок на кшталт пенсійного забезпечення (оскільки існує Пенсійний фонд та електронний кабінет, що дають змогу перевірити інформацію щодо нарахувань, звернутись у порядку адміністративного чи судового оскарження).

Також пропонується ліквідувати непритаманні профспілці функції щодо "перевірки роботи закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування".

Законопроєкт виключає отримання профспілками банківської інформації (суперечить законодавству у сфері банківської діяльності, зокрема щодо конфіденційності та таємниці).

Також документ спрямований на ефективне використання коштів роботодавця, шляхом збереження фонду заробітної плати. За словами авторів законопроєкту, професійна спілка є неприбутковою громадською організацією, тому недоцільно зберігати "середню заробітну плату за рахунок власника або уповноваженого ним органу".

Так, зазначається, що включення у вищезгадані законодавчі акти положення про "об’єднані територіальні громади" та "найманої праці" відповідає вимогам сучасності та тенденціям перебігу адміністративної реформи.

Положення Кодексу законів про працю України та закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" також приводяться у відповідність із законом "Про інформацію" та "Про банки та банківську діяльність", основним принципам Цивільного кодексу в частині надання інформації та її видів, обмежень, принципів незалежності та самостійності бізнесу.