Адвокат Порошенка стверджує, що слідчі ДБР сфальсифікували протокол обшуку в музеї Гончара

Під час обшуку в музеї Гончара у вівторок представники Державного бюро розслідувань фальсифікували протокол.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив адвокат експрезидента Петра Порошенка Ігор Головань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протокол було фальсифіковано, у протоколі зазначено, що я не був присутній під час обшуку, що ніхто заяв жодних при обшуці наче не зробив - а відповідно до закону, всім присутнім під час обшуку має бути надана можливість їхні заяви і зауваження внести до протоколу", - сказав Головань.

Він зауважив, що були порушені його права як адвоката Порошенка та інших осіб, які були присутні під час обшуку, але не були зазначені у протоколі.

"Ми подали відповідні заяви про злочин стосовно перевищення прав і повноважень працівника правоохоронного органу, стосовно посадового підроблення - фальсифікації так званого протоколу обшуку, стосовно перешкоджання законній діяльності журналістів, народних депутатів, адвокатів", - додав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, у Державному бюро розслідувань заявили, що прибули до Музею Івана Гончара, де виставив свою колекцію картин п'ятий президент Петро Порошенко, щоб вручити йому повістку. Там зазначили, що Порошенку неодноразово повідомлялося про виклик на допит до ДБР, але він жодного разу не з'явився.

Коли ж із ЗМІ стало відомо, що він перебуває у Музеї Гончара, працівники ДБР вирушили туди з метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій.

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У відомстві запевнили, що їхні працівники діяли відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

У свою чергу в заяві, оприлюдненій на сторінці музею у Facebook, зазначено, що "представники Державного бюро розслідувань проникли в Музей Івана Гончара без судового рішення та без згоди директора музею, що є правовим приниженням та вандалізмом з боку правоохоронних органів".

Укрінформ звернувся до ДБР по коментар щодо цієї ситуації.