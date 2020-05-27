Немчінов: Відходимо від практики щомісячних премій держслужбовцям

В Україні відійдуть від практики виплати щомісячних премій, а нараховуватимуть їх щоквартально та щорічно за досягнення ключових показників ефективності (англ. Key Performance Indicators, KPI).

Про це сказав 27 травня міністр КМУ Олег Немчінов під час брифінгу в Кабміні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знаємо, скільки нарікань в суспільстві викликали так звані великі премії, надбавки для державних службовців і особливо державних службовців категорії "А". За цією концепцією ми переходимо до іншої структури фонду оплати праці, переводимо 70% заробітку в посадовий оклад і лише 30% ми вводимо в залежність від нарахувань заохочень тощо. Ми відходимо від щомісячних премій, переходимо до практики щоквартальних, а також щорічних премій, які будуть нараховуватися виключно за виконання своєрідного КРІ", - сказав він.

Немчінов додав, що такі КРІ будуть визначатися для кожного держслужбовця.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затвердив план заходів з її реалізації.

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Немчінов у Facebook також повідомляв, що реформа передбачає встановлення посадових окладів на основі класифікації посад, відповідно до об’єктивної цінності кожної посади згідно з рівнем відповідальності та навантаження. Фіксована частина заробітної плати державного службовця в обсязі до 70%, за його словами, має виключити суб'єктивний чинник для встановлення надбавок у необмеженому розмірі.

Немчінов також повідомляв, що план заходів з реалізації концепції передбачає поширення цього документа на всі державні органи і його реалізацію до 2022 року.