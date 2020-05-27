Конституційний суд просять перевірити зміни до Регламенту ВР

До Конституційного суду надійшло подання 53 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури".

Про це інформує пресслужба суду.

"До Конституційного суду України 27 травня надійшло конституційне подання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури" від 16 квітня 2020 року № 561-IX", - йдеться у повідомленні.

Подання направили нардепи Сергій Власенко і Тарас Батенко.

Автори подання вважають, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 квітня ухвалила закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (законопроєкт №1043).

Ним передбачається, що у випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою. Ініціювати її можуть не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може ухвалити лише парламент 226 голосами. Спеціальна процедура означає, що кожна фракція та група можуть наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї не врахованої комітетом поправки.

Ухвалення цього закону, зокрема, дало змогу Верховній Раді застосувати особливу процедуру при розгляді в другому читанні проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", до якого було внесено понад 16 тисяч поправок (це стало абсолютним рекордом в історії українського парламентаризму).

"Банківський закон", який унеможливив скасування рішення Нацбанку про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам, був однією з умов для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.