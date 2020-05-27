У середу має відбутися чергове засідання ТКГ – Резніков

У середу, 27 травня, має відбутися робоче засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в ТКГ Олексій Резніков 22 травня.

«Робоче засідання відбудеться у наступну середу (27 травня - ред.), яке планове, яке мало б відбутися», - зазначив Резніков.

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Як повідомлялося, на пресконференції Президент Володимир Зеленський заявив, що Леонід Кучма залишається керівником української частини Тристоронньої контактної групи.

Фото: hromadske