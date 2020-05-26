Посол Італії подякував Україні за підтримку у боротьбі з коронавірусом

Італія вдячна Україні за солідарність і підтримку у боротьбі з коронавірусом, зокрема за направлення до країни гуманітарної місії українських лікарів.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа, повідомляє пресслужба МЗС.

«Під час зустрічі посол Італії подякував Україні за солідарність з Італією у протидії епідемії COVID-19 та надану італійським громадянам гуманітарну допомогу. Дипломат з особливою вдячністю відзначив гуманітарну місію до Італії українських лікарів, які у квітні 2020 року протягом трьох тижнів надавали допомогу своїм італійським колегам у лікарнях регіону Марке та мали можливість ознайомитися з італійським протоколом лікування коронавірусної інфекції», - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники обговорили низку питань двостороннього співробітництва та взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема щодо підтримки кандидатур до міжнародних органів.

Окрему увагу дипломати приділили відновленню роботи Українсько-Італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва та залученню італійського бізнесу до реалізації інвестиційних проєктів в Україні.

Зазначається, що Італія, яка входить у трійку найбільших торговельних партнерів України в Європі, готова розширювати присутність свого бізнесу в Україні та позитивно оцінює результати нещодавньої зустрічі Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля з представниками італійських компаній.

Фото: mfa.gov.ua