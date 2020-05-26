Пандемія та війна: лідери ЄС і Японії мають спільні погляди щодо врегулювання на Донбасі

Прем’єр-міністр Японії Шіндзо Абе, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили наголосили на важливості продовження зусиль для врегулювання регіональних конфліктів у світі.

Комюніке за підсумками зустрічі в режимі телеконференції оприлюднене на сайті Єврокомісії.

«Лідери … мають спільні погляди на координацію зусиль із розв'язання регіональних проблем на основі міжнародного законодавства, включаючи ситуацію на Сході України, в Афганістані, Північній Кореї, на сході та півдні Китайського моря, у Лівії, Сирії та країнах Сахель», - йдеться у повідомленні.

Таку заяву лідери Японії і ЄС зробили в контексті обговорення загального розвитку геополітичної ситуації в контексті пандемії COVID-19. Сторони підтвердили зобов’язання з підтримки основаного на законах міжнародного порядку та висловили намір зміцнити практичну взаємодію у таких сферах, як кібернетична безпека, протидія гібридним загрозам та боротьба з тероризмом.

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«Лідери поділяють спільне занепокоєння, що поширення коронавірусу може призвести до ескалації деяких регіональних конфліктів та ускладнить заходи із захисту цивільного населення. Сторони підтримали заклик Генерального секретаря ООН до глобального припинення вогню у зв’язку із пандемією COVID-19 та наголосили на важливості поваги до гуманітарних принципів», - йдеться у повідомленні.

Під час переговорів сторони висловили задоволення успіхом у розвитку стратегічного партнерства між Євросоюзом і Японією та наголосили на тому, що така співпраця допоможе обом сторонам у подоланні наслідків пандемії та інших спільних викликів. Учасники віртуальної зустрічі підтвердили намір продовжувати імплементацію двосторонніх угод про стратегічне партнерство та про економічне партнерство між ЄС і Японією. Вони домовилися невдовзі провести зустріч на найвищому рівні, щойно ситуація це дозволятиме, для обговорення питань взаємодії у таких сферах, як цифрова трансформація, охорона довкілля, боротьба з кліматичними змінами, дослідження та інновації, охорона здоров’я, енергетика, торгівля, безпека й оборона, транспорт та інші.