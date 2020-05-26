Разумков підписав закон про ратифікацію Конвенції РЄ щодо доступу до офіційних документів
Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту № 0032, опублікованій на сайті парламенту.
Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 25 травня.
Відповідно до пункту 2 статті 1 Конвенції, Україна заявляє, що визначення поняття «державні органи» також включає: органи законодавчої влади щодо їхніх інших функцій; органи судової влади щодо їхніх інших функцій; фізичні чи юридичні особи у тій мірі, в якій вони виконують державні функції або управляють державними коштами відповідно до національного законодавства.
Україна заявляє, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації виконання Україною зобов'язань, передбачених Конвенцією, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі не гарантується до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.
Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та їхня діяльність є незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому Конституцією та законами України, а будь-які їхні акти (рішення, документи) є недійсними і не створюють жодних правових наслідків.
Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів була вчинена 18 червня 2009 року у місті Тромсе (Норвегія).
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 травня ухвалила в цілому законопроєкт №0032 «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів».