Разумков підписав закон про ратифікацію Конвенції РЄ щодо доступу до офіційних документів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту № 0032, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 25 травня.

Відповідно до пункту 2 статті 1 Конвенції, Україна заявляє, що визначення поняття «державні органи» також включає: органи законодавчої влади щодо їхніх інших функцій; органи судової влади щодо їхніх інших функцій; фізичні чи юридичні особи у тій мірі, в якій вони виконують державні функції або управляють державними коштами відповідно до національного законодавства.

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Україна заявляє, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації виконання Україною зобов'язань, передбачених Конвенцією, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі не гарантується до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.

Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та їхня діяльність є незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому Конституцією та законами України, а будь-які їхні акти (рішення, документи) є недійсними і не створюють жодних правових наслідків.

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів була вчинена 18 червня 2009 року у місті Тромсе (Норвегія).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 травня ухвалила в цілому законопроєкт №0032 «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів».