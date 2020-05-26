Єнін обговорив з послом КНР активізацію політичного діалогу після пандемії

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін провів зустріч з послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном, під час якої обговорили плани щодо активізації політичного діалогу після нормалізації епідеміологічної ситуації в світі.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

"Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань в основних сферах співпраці, включаючи інфраструктурну, сільськогосподарську, а також намітили плани з активізації політичного діалогу після нормалізації епідеміологічної ситуації в світі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у фокусі уваги перебували питання двостороннього порядку денного та взаємодії у міжнародних організаціях.

"Сторони констатували незмінність взаємної підтримки з чутливих для сторін питань. Посол КНР підтвердив повагу Китаєм суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - додають в МЗС.

Також повідомляється, що співрозмовники приділили увагу шляхам врегулювання окремих проблемних питань двосторонніх відносин, а також визначенню перспективних проєктів для спільної реалізації.

Заступник міністра висловив вдячність китайській стороні за надання гуманітарної допомоги на подолання поширення коронавірусної інфекції в Україні. У свою чергу, Посол КНР з вдячністю згадав про підтримку нашою державою Китаю.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня загальне число випадків коронавірусу у світі вже перевищило 5,59 мільйона, а число померлих – майже 348 тисяч.

В Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.