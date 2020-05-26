Єнін обговорив з послом КНР активізацію політичного діалогу після пандемії
Про це повідомляється на сайті МЗС України.
"Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань в основних сферах співпраці, включаючи інфраструктурну, сільськогосподарську, а також намітили плани з активізації політичного діалогу після нормалізації епідеміологічної ситуації в світі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у фокусі уваги перебували питання двостороннього порядку денного та взаємодії у міжнародних організаціях.
"Сторони констатували незмінність взаємної підтримки з чутливих для сторін питань. Посол КНР підтвердив повагу Китаєм суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - додають в МЗС.
Також повідомляється, що співрозмовники приділили увагу шляхам врегулювання окремих проблемних питань двосторонніх відносин, а також визначенню перспективних проєктів для спільної реалізації.
Заступник міністра висловив вдячність китайській стороні за надання гуманітарної допомоги на подолання поширення коронавірусної інфекції в Україні. У свою чергу, Посол КНР з вдячністю згадав про підтримку нашою державою Китаю.
Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня загальне число випадків коронавірусу у світі вже перевищило 5,59 мільйона, а число померлих – майже 348 тисяч.
В Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.