Разумков обговорив зі спікером Риксдагу Швеції децентралізацію та міжпарламентську співпрацю

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у розмові зі спікером Риксдагу Швеції Андреасом Норленом у форматі відеоконференції висловив сподівання на розширення співпраці між парламентами двох держав.

Спілкування відбулося у форматі відеоконференції, інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Україну та Швецію об’єднує висока повага до демократичних цінностей. Разом ми зможемо досягти більшого, тож сподіваюся на розширення співпраці між законодавчими органами наших держав”, - сказав Разумков.

Голова ВР зауважив, що створена в українському парламенті депутатська група з міжпарламентських зв’язків зі Швецією є ефективним механізмом для розбудови відносин між країнами.

Крім того, Разумков подякував Швеції за стійку позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету, яку Україна відчуває на міжнародній арені протягом тривалого часу.

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Спікер також повідомив, що реформа децентралізації в Україні наближається до завершення. “Ця реформа є особливо важливою зараз, адже вже восени в Україні мають відбутися місцеві вибори. Наразі законодавство, за яким мають відбутися ці вибори, доопрацьовується”, - підкреслив Разумков.

Окрім того, Голова українського парламенту зауважив, що світова спільнота має об’єднати зусилля задля подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу. Разумков запросив Андреаса Норлена відвідати Україну після виходу держав із карантину.