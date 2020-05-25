Зеленський обговорив з Нетаньягу обмін досвідом у боротьбі з COVID-19

Президент Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу із вступом на посаду та обговорив з ним питання об'єднання зусиль у боротьбі з коронавірусом й економічну співпрацю.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Вітаю вас з призначенням на посаду прем’єр-міністра та завершенням формування уряду. Вражений вашою політичною майстерністю – історія формування уряду єдності є неймовірною», – сказав Президент.

Зазначається, що сторони обговорили напрями подальшої співпраці та домовилися об’єднати зусилля обох держав у боротьбі з пандемією COVID-19.

«Ізраїль – це приклад ефективної боротьби з пандемією. Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусом», – підкреслив Зеленський.

У свою чергу Нетаньягу зазначив, що ізраїльський уряд розгляне цей запит України.

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Глава Української держави також зауважив, що в умовах пандемії коронавірусу підтримка двосторонньої торгівлі має особливо важливе значення для обох країн.

Він закликав ізраїльську сторону в найкоротший термін завершити ратифікацію двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, підписаної 21 січня 2019 року.

Співрозмовники також обговорили проєкти в Україні, цікаві для ізраїльських інвесторів, зокрема перспективність участі ізраїльської сторони в будівництві міжнародного аеропорту в Черкасах та автодороги.

За інформацією ОП, Нетаньягу запросив Зеленського відвідати Державу Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією.