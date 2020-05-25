Декларації топчиновників, які надійдуть останніми, перевірять у першу чергу – НАЗК

Декларації високопосадовців, які будуть заповнені останніми, перевірять в першу чергу.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) нагадує, що декларацію за 2019 рік необхідно подати до 1 червня. Так, останній день для подання декларації – 31 травня. НАЗК звертає увагу, що декларації високопосадовців, які будуть подані до Реєстру останніми, перевірятимуться в першу чергу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що раніше НАЗК розробила порядок черговості, за яким найперше мають бути перевірені декларації Президентів України, Прем’єр-міністрів, міністрів та заступників міністрів.

Таким чином, декларації тих міністрів та заступників міністрів, які будуть заповнені останніми, перевірятимуть найпершими. Те ж саме стосується всіх груп суб’єктів декларування, які зазначені в порядку черговості: суддів, керівників Офісу генпрокурора та СБУ, членів ВРП, депутатів тощо.