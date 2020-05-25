Перший заступник глави ОП робить тест на коронавірус щотижня

Перший заступник глави ОП робить тест на коронавірус щотижня

Укрінформ
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що робить тест на коронавірус щотижня, аби не наражати на небезпеку главу держави.

Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону".

"Роблю його (тест - ред.) щотижня. Важливо не наражати на небезпеку главу держави в моменти спілкування з ним", - сказав Трофімов.

Крім того, він запевнив, що в ОП дотримуються необхідних заходів: "оброблення, вимірювання температури, спеціальний скринінг, маска, руки".

Водночас перший заступник керівника ОП підкреслив, що не відчув, аби попри карантин у нього особисто щось глобальною змінилося. Трофімов зауважив, що його режим не змінився, "як перебував більшу частину часу на роботі, так і перебуває".

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"Я в тому самому ритмі. Ми ж так звана критична інфраструктура. Тому ми працюємо", - додав Трофімов.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 22 травня до 22 червня затвердив адаптивну модель карантину в Україні.

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