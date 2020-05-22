Данілов вважає рівень державної кібербезпеки незадовільним

Забезпечення кібербезпеки у процесі цифрової трансформації держави та кіберзахисті державних електронних інформаційних ресурсів є одним з найважливіших питань.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), повідомляє пресслужба РНБО.

«В умовах активізації проти нашої держави діяльності іноземних спецслужб, зокрема, розвідувальних органів Російської Федерації, посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та захист персональних даних громадян України від витоків стали пріоритетом державної політики у сфері кібербезпеки. Ситуацію ускладнює необхідність роботи державних органів в умовах віддаленого доступу у період протистояння усього світу загрозі, пов’язаній із поширенням коронавірусу», - зазначив Данілов.

Він також звернув увагу представників органів влади на незадовільний стан захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних та інших інформаційних масивів. Водночас Данілов наголосив на необхідності вдосконалення взаємодії між суб’єктами забезпечення кібербезпеки.

«Важливим у цьому процесі є невідкладне інформування НКЦК про виявлені факти кібератак та кіберінцидентів на інформаційні системи державних органів, об’єктів критичної інфраструктури для здійснення координації з оперативного реагування, адже наслідки від кібератак можуть створити суттєву загрозу життєво важливим інтересам держави і суспільства», - підкреслив Данілов.

Він зазначив, що цього року Національний координаційний центр кібербезпеки успішно організував локалізацію ряду кібератак на державні інформресурси.

За результатами засідання НКЦК розроблено комплекс заходів, спрямованих на покращення стану захищеності національних електронних інформаційних ресурсів, посилення захисту персональних даних громадян від витоків, а також підвищення ефективності взаємодії між суб’єктами забезпечення кібербезпеки та удосконалення нормативно-правової бази у сфері кібербезпеки.

У заході взяли представники Міністерства оборони, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Національної поліції, Національного банку, Генерального штабу Збройних сил та розвідувальних органів.