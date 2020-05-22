Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт щодо перешкоджання діяльності депутатів

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні і в цілому законопроєкт №3354 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні і в цілому законопроєкт щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується збільшити розмір існуючих санкцій (з 10-50 до 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), за недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит (з 100-400 до 400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та за невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом (з 100-400 до 200-600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за неналежне реагування на депутатські запити та депутатські звернення та за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати та посилено відповідальність за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації.

Крім того, члени Комітету розглянули питання про визначення представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.

За результатами обговорення прийнято відповідне рішення та затверджено регламент розгляду цього питання на наступному засіданні Комітету.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3354 був прийнятий у першому читанні на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня.