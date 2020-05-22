Зеленський подякував президенту Фінляндії за виведення з "тіні" процесу трудової міграції

Президент Володимир Зеленський подякував Президенту Фінляндії Саулі Нііністьо за убезпечення українських сезонних робітників у зв'язку з коронавірусом та за виведення з "тіні" процесу трудової міграції.

Про це він написав у Twitter.

"Подякував Президенту Фінляндії Саулі Нііністьо за безпеку українських сезонних робітників через COVID-19 та за виведення з "тіні" процесу трудової міграції. Ціную домовленості про легальні контракти на понад 3 місяці, оформлення медичного страхування та комфортне проходження карантину", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд готовий до переговорів з європейськими країнами, які прагнуть запросити українців на сезонні роботи.

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23 квітня спецрейсом до Фінляндії вилетіли 200 українських трудових мігрантів. За повідомленнями ЗМІ, це перший чартер, який фіни організували на прохання фермерів. Після прильоту всі прибулі зобов'язані пройти двотижневий карантин.

Загалом до сільгоспробіт у Фінляндії планують залучити близько тисячі працівників з України. У країні переконані, що без цих робітників їхньому сільському господарству не впоратися з весняною посівною.