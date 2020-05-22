У Раді хочуть заслухати звіт колишнього в.о. голови Держекоінспекції

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №3520 "Про заслуховування Звіту тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної екологічної інспекції України Фірсова Є.П.".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Серед ініціаторів проєкту – заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук та інші народні депутати із фракції. Серед авторів – також члени фракції "Голос".

Текст проєкту постанови і супровідні документи до нього наразі не оприлюднені.

Зазначається, що 21 травня проєкт одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, Єгор Фірсов 13 травня заявив про те, що Кабінет міністрів звільнив його з посади в.о. голови Державної екологічної інспекції України.

Представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан того дня заявив, що уряд призначив головою Держекоінспекції керівника управління екології і природних ресурсів КМДА Андрія Мальованого.