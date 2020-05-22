Комітет ВР закликає призначити заступника міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом звертатиметься до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначення заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Про це повідомляє інформаційне управління парламенту.

«Члени Комітету ухвалили рішення звернутися до Прем’єр-міністра України щодо важливості якнайшвидшого призначення заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, із 11 вересня 2019 року по 12 лютого 2020 року посаду заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції обіймала Олена Сімоненко, яка до призначення була власницею ТОВ «Здоров'я нації».