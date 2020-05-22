Помер колишній народний депутат Анатолій Матвієнко
Укрінформ
Помер український політик, народний депутат Верховної Ради VIII скликання від БПП Анатолій Матвієнко.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький у Facebook.
"Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно- демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього зажди була мрія об‘єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною", - зазначив він.
Анатолій Матвієнко народився 22 березня 1953 року на Вінниччині.
Був народним депутатом шести скликань.
У квітні - вересні 2005 року очолював Раду міністрів АР Крим.