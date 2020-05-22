Помер колишній народний депутат Анатолій Матвієнко

Помер український політик, народний депутат Верховної Ради VIII скликання від БПП Анатолій Матвієнко.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький у Facebook.

"Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно- демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього зажди була мрія об‘єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною", - зазначив він.

Анатолій Матвієнко народився 22 березня 1953 року на Вінниччині.

Був народним депутатом шести скликань.

У квітні - вересні 2005 року очолював Раду міністрів АР Крим.